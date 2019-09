“Fondi film festival”, al via la rassegna retrospettiva dedicata a Michele Placido

Fondi – Oggi il FONDIfilmFESTIVAL inaugura la rassegna retrospettiva dedicata al regista e attore Michele Placido, che sarà ospite della manifestazione Mercoledì 18 alle 20.30.

In programma, alle 18.00 presso la Sala Carlo Lizzani del Complesso di San Domenico, c’è “Pummarò” (1990), esordio alla regia di Placido, che circa venti anni fa ha compiuto un coraggioso viaggio attraverso le varie forme del nostro razzismo quotidiano facendo riflettere, senza retorica, su un problema di amara e pungente attualità. Il film racconta la ricerca nei campi di lavoro del casertano da parte di Kwaku – da poco laureatosi in medicina – del fratello Giobbe, affettuosamente chiamato da tutti Pummarò, come sono chiamati coloro che lavorano nella raccolta dei pomodori, scomparso nel nulla per sfuggire alla polizia e alla camorra.

Alle ore 21.00, sempre nella Sala Lizzani, hanno inizio le proiezioni della sezione principale del FONDIfilmFESTIVAL, “Immagini dal lavoro”, che presenta film e documentari sul tema del lavoro, uno dei motivi ricorrenti del cinema di Giuseppe De Santis.

L’attrice Daniela Poggi e il regista Ciro Formisano introdurranno la proiezione di “L’esodo” (2017), film di denuncia ispirato a una storia vera e che ha il grande merito di soffermarsi sul drammatico fenomeno degli esodati, momento sociale che ha visto la disperazione di migliaia di lavoratori. La pellicola conquista e commuove e Daniela Poggi, in una delle performance più intense della sua ricca carriera, è riuscita a calarsi alla perfezione nel ruolo, trasmettendo, senza cadere mai nel pietismo, tutta la forza e la dignità della protagonista.

Il FONDIfilmFESTIVAL, ricordiamo, infine, è organizzato dall’associazione Giuseppe De Santis con il sostegno della Regione Lazio, il patrocinio di Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Fondi, Comune di Isola del Liri e la collaborazione della Compagnia Teatro dell’Appeso. Main sponsor sono il Conad Superstore e la Banca Popolare di Fondi.

