Fondi – In tutta Europa prende il via oggi la “Settimana della Mobilità”. Iniziativa che sin dalla sua 1a Edizione, nel 2002, si propone di far conoscere e promuovere soluzioni di mobilità pulita, condivisa e intelligente.

“Safe walking and cycling” è il tema dell’appuntamento, in programma dal 16 al 22 Settembre, dedicato quest’anno alla sicurezza del camminare e nello spostarsi in bicicletta e ai vantaggi che queste attività possono avere per l’ambiente, la salute e il portafogli.

A caratterizzare l’Edizione 2019 anche uno slogan, “Camminiamo insieme”, che invita tutti i Cittadini, spesso costretti nel corso delle loro giornate a lunghe sedute, nel traffico, alla scrivania o davanti a uno schermo, a modificare le proprie abitudini negli spostamenti urbani optando per modalità di trasporto attivo.

Le modalità di trasporto attivo sono prive di emissioni e aiutano a mantenere sani il nostro cuore e il nostro corpo. Le Città che promuovono la marcia e il ciclismo, inoltre, sono più attraenti, meno congestionate e consentono una migliore qualità della vita. In termini di benefici individuali per la salute, gli studi dimostrano che i ciclisti vivono in media due anni in più rispetto ai non ciclisti e trascorrono il 15% in meno di giorni di lavoro per malattia, mentre 25 minuti di camminata veloce al giorno possono aggiungere fino a sette anni alla vostra vita.

“Fare Verde” Fondi per tutta la Settimana affronterà tematiche strettamente legate alla mobilità cittadina, e nella mattinata di oggi provvederà ad inoltrare nuovamente all’Amministrazione Comunale la proposta di costituzione di un “Osservatorio per la Mobilità Sostenibile nella Città di Fondi”. Proposta già avanzata a Luglio del 2018.

“Siamo fortemente convinti che la Settimana Europea della Mobilità costituisca, per la Cittadinanza e le Amministrazioni locali, un’occasione e una vetrina importante per attivarsi in un processo, necessario e irrinunciabile, di miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale, unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita della Città” commenta il presidente del Gruppo Locale, Francesco Ciccone.

(Il Faro on line)