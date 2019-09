Ostia, spaventosa carambola per distrazione e alta velocità

Ostia – Si distrae e, a velocità sostenuta, tampona un’auto in sosta in doppia fila, ribaltandosi. Tanto spavento ma per fortuna solo lievi ferite per l’automobilista protagonista di uno spettacolare incidente in via Vasco de Gama. Pesanti disagi a causa della chiusura della strada per tre ore.

La carambola è avvenuta alle ore 14.45 di oggi, lunedì 16 settembre, in via Vasco de Gama nella carreggiata tra via dei Bragozzi e via Cansacchi in direzione del centro città. A scontrarsi è stata una Smart finita contro una Opel Corsa parcheggiata in doppia fila, davanti ai cassonetti, all’altezza del civico 125.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani, la conducente della Smart avrebbe riferito di essersi distratta e di aver impattato con il proprio veicolo l’auto in doppia fila. Lo scontro, avvenuto evidentemente a velocità sostenuta, ha fatto ribaltare la Smart. La conducente, estratta dalle lamiere, è stata accompagnata al pronto soccorso del Grassi in evidente stato di shock. Le ferite riportate sarebbero lievi.

La Corsa al momento dell’impatto non aveva passeggeri. I vigili urbani hanno multato la conducente per sosta d’intralcio.

Per permettere i rilievi e per consentire la rimozione delle auto incidentate, la strada è stata chiusa per quasi tre ore con evidenti disagi alla circolazione.