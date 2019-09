Pelle perfetta con le maschere viso di Glamglow

Vi presento le famose maschere viso di Glamglow, brand lanciato sul mercato mondiale nel 2011, i cui prodotti sono dotati di una tecnologia esclusiva e di una speciale composizione che permette il rilascio continuo dei principi attivi ed apporta rapidamente i propri benefici a tutti i tipi di pelle.

Le maschere rassodanti

La Gravitymud è una maschera rassodante da utilizzare 2 volte a settimana, che leviga, rassoda e tonifica la pelle del viso, del collo e del décolleté. Ha una formula innovativa che asciugandosi diventa color argentato, e che ridefinisce i contorni del viso.

La Glittermask (49,90 euro) è una maschera rassodante peel-off glitterata che leviga e rassoda la pelle, ridefinendo i contorni del viso. E’ necessario mescolare il prodotto prima di stenderlo con l’apposito pennello in dotazione, avendo cura di evitare le sopracciglia e l’attaccatura dei capelli. Il tempo di posa va dai 30 ai 50 minuti, e una volta asciutta la maschera, la si deve rimuovere delicatamente iniziando dai bordi.

La Gravitymud Lunar Gold New Year 2019 (49,90 euro) in edizione limitata, è un trattamento rivoluzionario che rassoda e ridefinisce i contorni del viso, lasciando la pelle più compatta e definita grazie ad ingredienti come la nocciola, la liquirizia e la foglia di marshmallow. Si applica uno strato generoso di prodotto sul viso deterso utilizzando il pennello in dotazione, evitando le sopracciglia e l’attaccatura dei capelli. Si lascia in posa dai 20 ai 30 minuti, e una volta asciutta la maschera, la si rimuove iniziando dalle estremità.

Le maschere purificanti

La Supermud è una maschera trattamento purificante che combatte le imperfezioni cutanee restringendo i pori e migliorando l’elasticità cutanea. Si stende su tutto il viso o sulle singole zone da trattare e si lascia in posa per 5-20 minuti a seconda delle esigenze, e si sciacqua con acqua tiepida.

La Powermud è una maschera detergente a doppia azione, da applicare massimo 2 volte a settimana, contenente l’argilla che purifica la pelle dalle impurità. Dopo aver applicato uno strato sottile di prodotto sul viso deterso, ed averlo lasciato asciugare 5-10 minuti, si risciacqua il tutto compiendo dei movimenti circolari per trasformarlo in un composto oleoso.

La maschera idratante

La ThirstymudTM è una maschera idratante intensiva che dona un’idratazione istantanea per risultati sul corto, medio e lungo termine. Si applica 2-3 volte a settimana o tutte le volte che se ne avverte la necessità, e si può usare sul viso, sulla nuca e sul decolleté.

La maschera illuminante

La Flashmud è una maschera illuminante che rende la pelle luminosa ed uniforme, grazie alla presenza delle foglie di betulla. Si stende sulla pelle asciutta con movimenti circolari per facilitarne l’esfoliazione, si lascia agire per 20 minuti, e si risciacqua con acqua tiepida.

Se siete curiosi di provare le maschere viso di Glamglow, ecco i link sui quali poterle reperire:













