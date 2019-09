Pescatori Ostia, vittoria nel derby con il Palocco. Anche Taddei sugli spalti

Ostia – Un secondo tempo pazzesco e la firma del capitano, Lo Presti, regala la vittoria ai ragazzi di Lodi, per 1 a 0, nel derby con il Palocco. La Pescatori riscatta così la sconfitta di Pomezia e conquista il primo successo stagionale portandosi a quota 3 in classifica.

Il derby è gialloverde! La Pescatori ha vinto.

Luca Lo Presti, capitano (Fonte : Ufficio Stampa Pescatori Ostia) :

“Ci voleva questa grande prestazione. Siamo stati vincenti e convincenti. Mi è piaciuto come abbiamo giocato. Loro sono una bella squadra. Faccio i complimenti ai miei compagni. Loro giocano molto. Abbiamo provato ad uscire, ma loro appena sbagliavi ti potevano segnare. Devo ringraziare Cappelli che mi ha dato una signora palla su calcio d’angolo e mi ha permesso di fare questo gol. Adesso testa alla prossima partita in trasferta. Ci serviva per la motivazione e per smuovere la classifica. Dedico il gol alla mia futura moglie e mando un saluto a Quadro e al Ciolo”.

(Il Faro on line)