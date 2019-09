A Santa Severa arriva il concerto dell’Orchestraccia

Santa Marinella – “L’Orchestraccia torna al Castello di Santa Severa venerdì 20 settembre alle ore 21:00 con un concerto gratuito fino a esaurimento posti. Si conclude con questo evento la rassegna Sere d’Estate, organizzata dalla Regione Lazio e realizzata da LAZIOcrea, i cui eventi hanno registrato oltre 10.000 spettatori”, si legge in una nota.

“L’Orchestraccia è una formazione aperta, nata dall’idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire esperienze e confrontarle, cercando una forma innovativa di spettacolo, che comprendesse musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, l’Orchestraccia riscopre tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana e perle della tradizione romana. Tradizione che prosegue con la creazione di inediti della band, in un mix di teatro-canzone di grandissimo impatto. Il ‘gruppo itinerante folk-rock romano’, è composto in modo creativo e disordinato da attori, cantautori, musicisti, performers: Marco Conidi (cantautore,attore), Luca Angeletti (attore e sceneggiatore), Giorgio Caputo (attore, regista, sceneggiatore), Maurizio Filardo (musicista e Produttore discografico) e tanti altri si aggiungono amici artisti e sopraffini musicisti come Gianfranco Mauto, Daniele Natrella, Matteo Pezzolet, Salvatore Romano”.

“Canzoni come ‘Alla renella’ o ‘Nina si voi dormite’ o ancora le poesie di Belli e Pascarella – continuano -, sembrano scritte oggi grazie ai nuovi arrangiamenti, che le rendono moderne e attuali. Alle canzoni della tradizione si affiancano le dolci ballate d’amore dell’Ottocento, che raccontano le storie delle classi sociali meno abbienti, ma anche canzoni che raccontano le moderne difficoltà incontrate dalle ragazze e dai ragazzi”.

(Il Faro online)