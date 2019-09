Civitavecchia, al via le operazioni di disinfestazione adulticida della zanzara

Civitavecchia – Si svolgeranno questa sera e domani, 17 e 18 settembre 2019, a partire dalle ore 19, le operazioni di disinfestazione adulticida straordinaria contro la zanzara, non ricompresa nel programma annuale.

L’intervento interesserà, entrambi i giorni, la zona ricompresa tra parco Bricchetto, v.le Baccelli, via Morandi, via Benci e Gatti e vie in questa ricadenti.

Durante l’esecuzione degli interventi si raccomanda di: tenere le porte e le finestre chiuse; non lasciare alimenti sui balconi, non lasciare panni stesi fuori e custodire all’interno gli animali domestici; non circolare e/o fermarsi nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni.

Per eventuali necessità è possibile fare riferimento agli uffici della Sezione Ambiente e Beni Culturali, via Regina Elena 34 (e-mail: ufficioambiente@comune.civitavecchia.rm.it – tel. 0766-590818).

