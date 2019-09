Eur, smercia ecstasy e ketamina in discoteca: in manette pusher 23enne

Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 23enne della provincia di Caserta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto di ogni forma di illegalità durante la movida, i Carabinieri hanno notato il 23enne aggirarsi, con fare sospetto, tra i giovani presenti all’esterno delle discoteche e i locali notturni della zona dell’ Eur e hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Visti i Carabinieri, il giovane ha tentato di disfarsi di due involucri, cercando di lanciarli, senza riuscirci, in un tombino. I militari lo hanno bloccato e recuperato gli involucri che contenevano dosi di ecstasy e di hashish.

La successiva perquisizione del fermato, ha permesso di rinvenire, nascosti in una tasca del pantalone, altre dosi di ketamina e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Il pusher è stato ammanettato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

(Il Faro online)