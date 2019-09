Farmacia sociale Fiumicino, dalle erbe officinali… alla cura dell’ambiente

Fiumicino – Che senso ha curare le persone se poi esse vivono in un ambiente malato? Il mondo è la nostra casa, ed è importante tenerlo pulito, per creare le condizioni necessarie a mantenere il nostro benessere.

E’ con questo spirito che la Farmacia Sociale opera a Fiumicino, impegnandosi per l’ambiente, per evitare lo spreco di energia, per il riciclo dei rifiuti, per un approccio moderno verso i temi che caratterizzano il Terzo Millennio.

Dalle parole ai fatti

Dalle parole ai fatti: utilizzo di un sistema fotovoltaico da 10 Kw che assolve ampiamente a coprire la maggior parte del fabbisogno di energia elettrica della struttura; ritiro e smaltimento delle pile esauste; raccolta differenziata, escursioni per scoprire i posti naturalisticamente più belli della nostra Regione.

In arrivo, poi, altre importanti iniziative. Il posizionamento di una colonnina Acea per la ricarica di auto elettriche (richiesta già effettuata) e, nei prossimi giorni, l’installazione di un apparecchio “Canibal”, per il recupero delle bottiglie di plastica, di vetro e delle lattine. Sarà accanto alla farmacia lui, Canibal, il mangia bottiglie-lattine del futuro!

A contatto con la Natura

“Il farmacista – spiega il dottor Marco Tortorici – nasce come raccoglitore, come botanico; un tempo la medicina popolare aveva a disposizione solo Madre Natura. Si curava con le erbe ed il contatto con la natura era quotidiano e proficuo. Questo messaggio, contenuto nel Dna del farmacista, non va perso, anzi va recuperato e valorizzato. La nostra Farmacia Sociale, peraltro, insiste all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Come potremmo dunque, proprio noi, non avere la massima attenzione verso la natura e l’ambiente?”