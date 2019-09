Fiumicino, il punto dell’Associazione sul Lungomare della Salute

Fiumicino – “Lo scorso 5 settembre – si legge in una nota diffusa dall’Associazione Lungomare della Salute di Fiumicino – si è tenuta presso l’Hotel Oltremare la riunione del direttivo dell’Associazione“.

“Il Presidente Alessio Berardo ha espresso grande soddisfazione nell’apprendere che l’Amministrazione comunale intende riavviare il servizio di navette sul Lungomare della Salute, ‘segno evidente – afferma Berardo – che il dialogo con l’ Amministrazione comunale inizia a dare i primi risultati importanti per intraprendere le nuove sfide che ci aspettano’. ‘Sarà intenzione del direttivo – ha continuato Berardo – incontrare il Sindaco e i responsabili competenti per esprimere la nostra soddisfazione e capire nel dettaglio quando e con quali modalità si implementerà e faciliterà la viabilità del lungomare e parlare inoltre della sicurezza e del nuovo arredo e ottimizzazione delle aree'”.

“Il direttivo – continuano – si è inoltre espresso favorevole, con un’ampia convergenza, sul delicato problema dell’uso della plastica sulle spiagge; l’impegno è di raggiungere il plastic free su tutto il Lungomare della Salute e dare cosi un esempio a livello regionale. Le diverse soluzioni attualmente in commercio verranno presentate in un workshop organizzato dall’Associazione naturalmente aperto a tutte le partite iva del lungomare ma anche a tutte le aziende interessate”.

“Si è parlato – proseguono dall’Associazione – anche della manutenzione delle scogliere del lungomare e, alla luce dello stanziamento della Regione a favore delle spiagge di Ostia, il Presidente e i Consiglieri si chiedono perché lo stanziamento previsto per il Lungomare sia – per così dire – ancora in alto mare. In chiusura si è anche parlato dell’abortito Porto della Concordia, auspicando un riassetto e una riqualificazione dell’area attualmente in uno stato di assoluto degrado”.

(Il Faro online)