Fiumicino, Montino: “In aeroporto un ottimo presidio medico”

Fiumicino – “Ringrazio il dottor Alessandro Lattanzi, direttore del presidio medico che si trova presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino per il servizio che lui e la sua squadra offrono non solo a chi transita dall’aeroporto, ma a tutti coloro che hanno bisogno di vaccini e visite mediche specifiche”, dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci, infatti, è attivo l’ambulatorio diretto dal dottor Lattanzi dove è possibile accedere alle vaccinazioni per la febbre gialla, l’encefalite giapponese, l’epatite A e B, all’antitetanica e antidifterica, all’antimeningococcica, l’antitifica e l’anti colera.

Inoltre è possibile sottoporsi alle visite mediche per il rinnovo o il rilascio della patente per l’auto e la moto, per quella nautica, per l’iscrizione nelle Matricole della Gente di mare e per l’idoneità per svolgere l’attività di palombari.

“Un servizio molto variegato – sottolinea Montino – aperto a tutti coloro che ne hanno bisogno. E anche un supporto molto importante alla rete sanitaria della nostra città e ai nostri concittadini che spesso non trovano l’assistenza che cercano”.

L’ambulatorio si trova nella palazzina torre uffici 1 ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 14.00.

Le prestazioni vengono eseguite solo per appuntamento telefonando allo 06/65953251 o scrivendo alla email: usma.fiumicino@sanita.it. Agli stessi recapiti è possibile avere le informazioni riguardo i costi dei vaccini e delle prestazioni medico legali.

(Il Faro online)