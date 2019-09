Fiumicino, Poggio: “Trasformare le aree verdi abbandonate in opportunità di lavoro per i giovani”

Fiumicino – “Ho letto qualche giorno fa l’intervento del capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini, sul disagio giovanile (leggi qui) e sono d’accordo con lui. Quella di Fiumicino è un’amministrazione al contrario, che si batte per i diritti di tutti dimenticandosi però diritti dei nostri ragazzi e della nostra città”.

Lo dichiara il vicepresidente del consiglio comunale di Fiumicino, Federica Poggio (Lega-Salvini Premier), aggiungendo: “Per quanto mi riguarda non posso che appoggiare la proposta di trasformare le tantissime aree verdi abbandonate in luoghi di aggregazione e in opportunità di lavoro per i nostri giovani”.

“D’altronde uno dei punti principali del programma elettorale della Lega era proprio questo: assegnazione delle aree verdi ad associazioni sportive e culturali, preferibilmente composte da ragazzi, e fondi per realizzare ‘sport points’, coperture sportive a basso impatto, facili da installare, con costi assolutamente accessibili per un’amministrazione”, prosegue l’esponente del Carroccio.

“Una proposta semplice e sensata che sono sicuro troverà sia i colleghi d’opposizione che quelli di maggioranza concordi“, conclude la Poggio.

(Il Faro online)