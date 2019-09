Latina, al via la “Settimana Europea della Mobilità”

Latina – È iniziata ieri, 16 settembre, la Settimana Europea della Mobilità e anche per l’edizione 2019 il Comune di Latina aderisce invitando tutta la cittadinanza a prendere parte alle iniziative programmate.

La prima è prevista per giovedì 19 settembre alle ore 10.00 nell’aula magna della Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Giuliano”, in Via Cisterna 6. Alla presenza del Sindaco Damiano Coletta sarà inaugurata la sperimentazione denominata “Zona 30” e si parlerà del Progetto “Moovida – Prossima fermata: Latina Sostenibile”.

Sabato 21 settembre, dalle ore 16.30, apriranno a Piazza del Popolo gli stand informativi di CSC Trasporto Pubblico Locale, Eppy Car Sharing Elettrico, Aido e Avis. Per l’occasione sarà istituito anche un Info Point sui due progetti sperimentali “Zona 30”, quello nell’area intorno all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Giuliano” e un secondo progetto che partirà a breve nella zona dell’Istituto Comprensivo ”Don Milani” di Via Cilea, nel quartiere Nuova Latina.

Le iniziative per la SEM 2019 si concluderanno domenica 22 settembre con la manifestazione cicloturistica “Bicincittà”, organizzata dalla UISP e promossa dall’Amministrazione comunale. La partenza è prevista per le ore 10.00 da Piazza del Popolo.

Il tema della SEM 2019 è “Safe Walking and Cycling” (“Camminare ed andare in bici in sicurezza”), con una particolare attenzione agli spostamenti a piedi, una modalità di trasporto spesso ancora sottovalutata: il motto della Settimana è, infatti, “Walk with us!”.

Tale focus tematico è perfettamente allineato agli obiettivi di Moovida, progetto di cui il Comune di Latina è ente capofila, co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola/Casa-Lavoro.

(Il Faro online)