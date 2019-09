Latina, dalla biblioteca comunale 100 libri per le scuole

Latina – Alla ripresa delle scuole, i nidi e le scuole dell’infanzia del Comune di Latina promuoveranno la lettura inserendola come attività quotidiana nella loro programmazione e favoriranno le famiglie nella conoscenza dei benefici della lettura precoce.

La Biblioteca comunale ha messo a disposizione del progetto 100 libri ed accoglierà le educatrici nella propria sede (temporaneamente il Palazzo della Cultura, ingresso di via Leonardi) per favorire la conoscenza della letteratura per l’infanzia. Nel progetto è anche prevista la visita della biblioteca da parte delle famiglie insieme alle educatrici.

Il progetto nazionale “Nati per Leggere”, promosso a livello locale dalla Biblioteca comunale Aldo Manuzio e da due associazioni di volontariato Filobus75 e Age onlus – Progetto Andrea, da 3 anni è stato sperimentato nei 3 nidi comunali di Babylandia, Piccolo Mondo e il Trenino.

Da quest’anno verrà esteso anche agli altri 3 nidi comunali di via Aniene, via Budapest e “La Giostra” di via Gran Sasso e alle 6 scuole dell’infanzia di Borgo Faiti, San Michele, Podgora, Grappa, Le Ferriere e San Marco. Circa 60 le educatrici contattate, 545 i bambini coinvolti con le loro famiglie.

