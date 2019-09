Lega Giovani Fiumicino, incontro al Tulip Hotel: “Tradita la sovranità popolare”

Fiumicino – “La Lega Giovani di Fiumicino organizza, per mercoledì 18 settembre alle ore 18.00, un incontro con i cittadini presso l’Hotel Golden Tulip Rome Airport Isola Sacra in via della Scafa 416. Il convegno verterà sul neonato governo M5s-Pd e sul “furto di sovranità” perpetrato da questi ultimi”, si legge in una nota.

“Interverranno, tra gli altri, l’onorevole Andrea Crippa, vice-segretario federale della Lega – Salvini Premier; l’onorevole Luca Toccalini, coordinatore della Lega Giovani Lombardia; il senatore William De Vecchis, vicepresidente della Commissione Lavoro del Senato e l’onorevole Francesco Zicchieri, coordinatore generale della Lega Lazio. E poi: Mauro Gonnelli, vice coordinatore della Lega Lazio; Marco Pietrandrea, coordinatore regionale della Lega Giovani Lazio; Daniele Romani, coordinatore della Lega Giovani Provincia di Roma; Giuseppe Picciano, coordinatore della Lega Fiumicino; Monica Picca, consigliere X Municipio e Stefano Costa, capogruppo della Lega Comune di Fiumicino”.

(Il Faro online)