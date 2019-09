A Roma il prossimo 21 settembre 2019 sarà presentata la raccolta poetica Emozioni senza Tempo (Edizioni Progetto Cultura 2019) di Silvana Lazzarino, giornalista pubblicista e poetessa. La presentazione avrà luogo alle 17.00 alla Libreria Mangiaparole (Via Manlio Capitolino7/9), sede della Casa editrice Edizioni Progetto Cultura.

Ad introdurre la serata sarà Lisa Lombardi organizzatrice di eventi e presentatrice, cui segue la presentazione a cura di Sandro Angelucci, poeta, saggista e critico letterario di grande spessore e sensibilità tra i più affermati nel panorama italiano che si soffermerà sul contenuto della raccolta della poetessa romana.

Durante la presentazione Silvana Lazzarino sarà intervistata da Lisa Lombardi e verranno proiettate le immagini dei dipinti della famosa pittrice internazionale Patrizia Canola, presente all’evento, riferiti alla natura compresa l’opera “Ortensie”, scelta dall’autrice per la copertina del libro perchè in linea con la tematica trattata nella raccolta poetica. Il colore blu e la sfericità di questi fiori restituiscono l’idea di un tempo senza tempo, ciclico e perfetto, dove si può ritrovare altro senso a questo viaggio, volgendo lo sguardo verso l’attesa di un nuovo giorno “dove l’orizzonte schiarisce/ e tutto è come sospeso/per rinascere”.

Le liriche della poetessa rivelano un dialogo interiore a partire da quanto accade fuori, sia in riferimento al contesto umano, sia a quanto svelato e rivelato negli orizzonti di una Natura in divenire dove tutto è sospeso tra materia e spirito, finito e infinito, e dove il particolare si rivela nell’universale, nella ciclicità di un tempo senza tempo. Tutto torna e non finisce.

Silvana Lazzarino, che devolverà il ricavato della vendita del libro alla Lega del Filo d’Oro di cui è sostenitrice, con questa raccolta di poesie si è aggiudicata il terzo posto alla 19 Edizione del Concorso Internazionale Poetico Musicale organizzato dalla Delegazione Provinciale di Lecce del Cenacolo Accademico Europeo “Poeti nella Società”, in collaborazione con l’Accademia Neapolis di Napoli, l’Accademia “Arte e Cultura” di Salerno, la M.C.I. di Basilea, l’Associazione Koinè di Castrignano dei Greci, di altri Centri culturali e con il Patrocinio del Comune di Martano (LE).