Torrino C5, chiusura col botto! Arrivano Biraschi e Nanni

Il Faro on line – Il Torrino C5, a poche ore dalla chiusura del mercato, si assicura le prestazioni di Michele Biraschi e Gabriele Nanni, che firmano per la stagione corrente con il club di Via Deserto del Gobi e disputeranno il Campionato di C1 fin dalla prossima settimana.

“Biraschi era nei nostri programmi da mesi – dice il Mister Daniele Caiazzo – ringrazio la società ed il Presidente Cucunato, che hanno concluso nel migliore dei modi una trattativa all’ultimo secondo”.

“Nanni è un portiere Under – conclude Caiazzo – che ha qualità tecniche e buone prospettive: a nostro avviso è un investimento per il futuro, visto che già da dicembre sarà a titolo definitivo del Torrino”.

Michele Biraschi si dice entusiasta del suo passaggio al Torrino: “Fin da quando ero piccolo, da quando giocavo allo Spinaceto 70, le partite contro il Torrino erano molto sentite perché era una squadra con un nome e una storia importante, con grandi giocatori e con un grande gioco”. Un progetto ambizioso, quello del Torrino C5, che lo ha convinto subito: “Quest’anno cercavo un progetto a lungo termine, che guardasse al futuro. Dal primo incontro con il Presidente ho capito che questa società ha dei bei progetti e delle belle idee, è una società sana: non ho avuto dubbi ad accettare la loro proposta”.

In estate sono arrivati molti altri giocatori, ma sta già nascendo un bel gruppo: “Si sta creando un bel gruppo molto velocemente, stiamo stringendo un bel rapporto tutti quanti. Si scherza quando si può scherzare e si lavora quando si deve lavorare: c’è armonia e tutti vogliono dare il meglio”. Sabato inizierà la C1, che mai come quest’anno si preannuncia altamente competitiva: “Il livello della Serie C1 si è alzato moltissimo: ci sono squadre molto attrezzate con grandi giocatori e grandi nomi. Noi vogliamo fare il nostro: dare filo da torcere a tutte le squadre, e rendere la vita difficile a tutti. Ce la metteremo tutta. A livello individuale spero di fare tanti gol per aiutare la squadra a raggiungere il risultato migliore”.

Piero Cucunato afferma: “Abbiamo allestito una buona squadra. Biraschi e Nanni hanno caratteristiche che sposano la nostra filosofia, fatta di giovani con capacità di campo e nella vita di tutti i giorni. Sul campo si faranno valere e ci daranno una grande mano come tutti quelli che indossano la maglia del Torrino, scelti dal tecnico dopo tanto lavoro”.

Nanni ha fatto la sua prima ottima gara a Pomezia: “La coesione del gruppo è fondamentale, cercherò di dare il meglio e seguire i consigli del mister che mi ha voluto al Torrino”.

“Sul campionato non faccio previsioni – conclude Cucunato – dico solo che faremo bene, di sicuro meglio dello scorso anno: per il resto ci rimettiamo al campo, che non sbaglia quasi mai”.

Ufficio stampa Torrino C5