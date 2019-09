Al liceo Picasso di Pomezia arriva il design ecosostenibile

Pomezia – Apprendere il valore della sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione pratica e creativa di uno spazio inclusivo a scuola. Questo lo scopo del progetto ‘Idee di cartone‘, nato dalla sinergia fra il liceo artistico ‘Pablo Picasso’ di Pomezia e tre aziende del territorio impegnate nell’ideazione di oggetti di design ecosostenibili. Il percorso di alternanza scuola-lavoro, iniziato l’anno scorso, si è concluso oggi con l’inaugurazione dell’aula ricreativa inclusiva del liceo, i cui arredi, tutti rigorosamente in cartone, sono stati ideati dagli studenti e realizzati dalle aziende Pappini Group, King-Box e Sekkei Sustainable Design.

“Vorrei ringraziare tutte le associazioni, le aziende, i docenti e gli studenti che hanno reso possibile la realizzazione di questa splendida aula che coniuga comfort e linee moderne con l’utilizzo di un materiale sostenibile- dice la dirigente scolastica Valentina Paumgardhen– Non solo la scuola, ma anche il mondo della cultura in generale e i media devono porre le basi per costruire un mondo più sostenibile, non in modo emergenziale ma preventivo. Gli studenti sono il futuro e per questo è fondamentale che imparino a pensare e progettare nuove forme di sostenibilità ecologica”.

L’aula sarà usata come uno spazio ricreativo, in cui gli studenti, i docenti, ma anche i genitori potranno rilassarsi e conversare tra loro.

La professoressa Simonetta Trabocchini, responsabile dei percorsi di alternanza, sottolinea nel suo intervento l’importanza del carattere inclusivo dello spazio: “Realizzando questo progetto abbiamo pensato di trattare le questioni dell’economia circolare, del riciclo e della sostenibilità in maniera pratica, realizzando un’idea con un prodotto finito e funzionale- spiega la docente- un pensiero diventa così un oggetto concreto, uno spazio per tutti, perché a scuola siamo una grande famiglia e questo spazio è il frutto di una sincera collaborazione fra studenti e docenti”.

Per gli alunni è stata un’ottima occasione per mettersi in gioco imparando a progettare con nuovi materiali, come sottolinea Giorgia, studentessa dell’istituto: “Tutto il materiale, anche la vernice e la tempera, è totalmente ecosostenibile e questo al giorno d’oggi è veramente indispensabile. È stato un percorso difficile e faticoso- ammette- ma è stata una grande soddisfazione vedere realizzato concretamente il nostro progetto, che ci ha inoltre permesso di entrare veramente a contatto col mondo delle aziende”.

