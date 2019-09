Anzio, De Angelis: “Entro la fine dell’anno al via i lavori sulla Nettunense”

Anzio – “Entro la fine dell’anno la Statale Nettunense, da sempre tra le arterie più pericolose d’Italia, dal km zero alla rotatoria di Via Roma ad Anzio, sarà oggetto di un importante intervento, che prevede la realizzazione del nuovo manto stradale e della nuova segnaletica. Ringraziamo l’Astral e l’Amministratore Antonio Mallamo, per aver dato concretamente seguito alle varie istanze del Comune di Anzio”. Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che, nei giorni scorsi, insieme all’Assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci, al Consigliere Comunale, Angelo Mercuri ed al geometra, Paolo Tariciotti, ha incontrato lo staff tecnico ed il Rup dell’Astral, per fare il punto sull’apertura dei cantieri lungo la Nettunense.

“Attualmente l’opera pubblica, – comunica l’Assessore Giuseppe Ranucci – che sarà realizzata tramite l’utilizzo di asfalto ecocompatibile, è in fase di gara. I lavori, suddivisi in due lotti, prevedono il rifacimento dell’intera arteria stradale. Inoltre è allo studio un secondo progetto, di messa in sicurezza della Nettunense, con l’allargamento da Padiglione in direzione Roma e con il taglio delle alberature pericolose per la viabilità stradale”.

I lavori dell’Astral, per ridurre al minimo i disagi stradali, saranno espletati nelle ore notturne.

(Il Faro online)