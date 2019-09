Ardea, Raffaella Neocliti ufficializza l’uscita da Forza Italia

Ardea – “Oggi – dichiara Raffaella Neocliti -, ho ufficializzato la mia uscita dal gruppo consiliare di Forza Italia ad Ardea, di cui sono stata capogruppo.”

“Già nelle scorse settimane – continua Neocliti -, avevo lasciato il coordinamento provinciale del partito: è stata una decisione, naturalmente, sofferta. Ho sempre creduto nell’importanza del ruolo di Forza Italia. Forza Italia doveva rappresentare un riferimento per tutta l’area moderata di centrodestra, liberale, popolare, per il mondo delle imprese e del lavoro. Sono valori in cui mi sono sempre riconosciuta. Oggi le posizioni dell’attuale partito, non trovano sul territorio la giusta declinazione.”

“I veri problemi di ‘FI’ – prosegue l’ex forzista -, parlo nello specifico della nostra regione, sono da ritrovare nell’operato di chi ha ricoperto ruoli di responsabilità, in particolar modo in ambito locale, ed è stato distante dalle singole realtà. Di fatto ha soltanto contribuito al declino del nostro movimento. Il partito sul territorio è assente, manca un riferimento costante. Questo è uno dei motivi del calo perentorio alle ultime tornate elettorali e della fuga di tanti nostri esponenti e militanti. Nessuno ha mai fatto autocritica, chiedendosi il perché di questo distacco con le persone, con la nostra base. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fornire il nostro contributo, basandoci sulla esigenza di ripartire dal basso. Ma abbiamo visto che tutto ciò è stato vano. Troppo spesso abbiamo assistito a scelte incomprensibili, calate dell’alto, senza criteri di meritocrazia ed equilibrio. Certo, tutto quello che abbiamo fatto è stato dettato dalla passione, dallo spirito di sacrificio.”

“E assolutamente non lo rinneghiamo né tantomeno lo dimentichiamo – conclude Neocliti . Per questo ringrazio tutti gli amici che hanno condiviso con me questa avventura, organizzando eventi, iniziative, campagne elettorali. Ora, continuerà il mio impegno, sempre con maggior determinazione: la priorità resta sempre la cittadinanza e le sue istanze. Restiamo convinti, poi, che il confronto, il dialogo, anche e soprattutto con chi la pensa diversamente, siano dei valori aggiunti per il partito. Le critiche sono indispensabili, aiutano a crescere e a non ripetere gli stessi errori. Purtroppo, tutto ciò non è piu presente in Forza Italia, nella nostra Forza Italia.”

Lo dichiara Raffaella Neocliti, consigliere comunale ad Ardea.

(Il faro online)