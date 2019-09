Destagionalizzazione del turismo a Tarquinia, il Sindaco “chiama” gli operatori balneari

Tarquinia – “Gentili operatori balneari, desidero esprimere a nome mio e dell’intera Amministrazione i più sentiti ringraziamenti per il notevole sforzo che anche quest’anno avete profuso per rendere sempre di più Tarquinia Città turistica“. Comincia con queste parole la lettera del sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi indirizzata a tutti gli operatori balneari.

“Siamo certi che molto ancora si può fare per rendere i nostri luoghi attrattivi e ambiti ai grandi flussi del turismo e di certo ancora molto si può mettere in campo per valorizzare l’enorme bagaglio naturale, culturale, storico e artistico dei nostri luoghi.

La mia Amministrazione, lavora ormai da tempo per mettere in campo azioni volte a potenziare e mettere in rete un sistema complesso che è quello del turismo; infatti per far sì che una Città ambisca a raggiungere certi livelli occore che anche il singolo cittadino ci metta del suo partendo dai piccoli e importanti gesti.

Da questo Settembre e per gli anni a venire, si cercherà di predisporre azioni volte ad incrementare sempre di più un processo di destagionalizzazione, sono previsti, infatti, eventi e iniziative che riguarderanno il centro della Città, e Tarquinia Lido, solitamente trascurata da utenti e operatori turistici fino a primavera.

Oggi, ci sono delle opportunità che possiamo cogliere, come la stagionalizzazione introdotta dalla Legge Regionale del 26.06.2015, n. 8, e dal Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19, relativo alla “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”.

Il Comune di Tarquinia avendo la facoltà di consentire l’utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (cd. destagionalizzazione) per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, ha emanato l’ordinanza n. 184 del 14/06/2019, che consente l’utilizzo delle aree demaniali marittime (conformemente all’atto concessorio) e il permanere di strutture di facile rimozione, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia vigente.

Per queste ragioni, anche sapendo di vivere in un momento particolare dove ogni azienda è impegnata nei propri investimenti, vi chiedo di incontrarci per organizzare la prossima stagione balneare e insieme potenziare il nostro Turismo, e, convinti dell’ importanza della formazione, verrà proposto dall’ Assessorato al Turismo un Workshop gratuito per cittadini e operatori del settore turistico. Un ciclo di formazione turistica rivolto ad operatori, associazioni e cittadini interessati ad apprendere nuovi strumenti per lo sviluppo turistico del territorio.

Per presentare eventuali iniziative promosse dai singoli operatori commerciali, considerata anche la richiesta di incontro presentata dal presidente del S.I.B. di Tarquinia, protocollata in data 12/09/2019 sul tema della destagionalizzazione come occasione di sviluppo turistico/economico, è convocato un incontro aperto a tutti i concessionari balneari per martedì 24 settembre p.v., alle ore 15,00 presso la Sala Consiliare.

Confidando nella Vostra partecipazione, si coglie l’occasione per inviarvi Cordiali saluti”.