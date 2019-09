Fiumicino, Coronas (FI): “Il ritorno di Cangemi favorirà anche il nostro territorio”

Fiumicino – “Non posso che esprimere grande soddisfazione per il ritorno di Giuseppe Emanuele Cangemi nel gruppo Forza Italia in Consiglio regionale”, si legge in una nota di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino.

“Sono certo – prosegue – che l’asse fra il gruppo Forza Italia di Fiumicino e il Consigliere regionale Cangemi porterà ulteriori benefici e attenzione alle problematiche del nostro territorio. D’altronde, l’obiettivo del nostro essere all’opposizione è proprio quello di rappresentare un pungolo e uno stimolo, al fine di ottenere risultati sempre più soddisfacenti”.

(Il Faro online)