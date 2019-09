Gruppo Fiat-FCA, oltre 70 assunzioni in Italia

Fiat-FCA, famosa casa automobilistica italiana e uno dei maggiori gruppi industriali al mondo, assume oltre 70 figure da inserire presso i propri stabilimenti in Italia. Il gruppo Fiat-FCA considera i propri collaboratori fondamentali per la società infatti offre loro gli strumenti necessari per avere uno stile di vita salutare, una carriera soddisfacente e un futuro migliore oltre a percorsi professionali grazie ai quali tutti hanno la possibilità di imparare, evolversi e crescere in una serie di settori che offrono utili opportunità di apprendimento, in modo che ogni dipendente possa guidare il cambiamento affrontando le sfide di ogni giorno con spirito imprenditoriale.

La cultura dell’azienda si fonda sulla collaborazione, sulla curiosità e sul pensiero di ogni singola persona accogliendo il cambiamento e operando in modo strategico per introdurre nuovi prodotti e tecnologie in un settore in rapida crescita. Nel 2014 Fiat si fonde con Chrysler, gruppo americano, da questa unione nasce la FCA presente in più di 140 paesi dove lavorano quasi 236.000 dipendenti … continua a leggere