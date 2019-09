Anzio – “Emozione e tanta soddisfazione per la Corale Polifonica Città di Anzio che, lo scorso weekend, ha avuto l’onore di animare la Missa Internacional, che si celebra solo una volta l’anno, all’interno della Sagrada Familia di Barcellona“, si legge in una nota.

“Il coro anziate, diretto dal maestro David Masci, ha aperto e chiuso la celebrazione religiosa intonando brani del proprio repertorio sacro, per poi fondersi con le voci dei fedeli provenienti da tutte le nazioni e del coro della basilica, il Cor de Cambra Francesc Valls, diretto dal maestro Pere Lluis Biosca. All’organo, il maestro Joan Seguì”.

“I nostri canti hanno inondato questo tempio del cattolicesimo catalano propagandosi attraverso le splendide navate neo-gotiche/moderniste fino a raggiungere i cuori dei circa mille fedeli presenti – ha dichiarato con soddisfazione il presidente della Corale Tina Bellobono -. C’è stata commozione e stupore da parte di tutti per la superba bellezza del luogo, in cui emerge, in tutta la sua forza, la genialità e la grandezza di Gaudì, che ha trasferito nel progetto la sintesi del suo sapere. Sono molto soddisfatta di questa ulteriore gratificante esperienza, risultato di impegno e dedizione da parte di tutto il gruppo, che voglio ringraziare pubblicamente”.

“Promuovere la nostra città, in Italia e nel mondo, è il nostro obiettivo. La musica non ha confini!“, conclude il presidente.