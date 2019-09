Lazio, Simeone (FI): “Cangemi torna in gruppo Forza Italia”

Roma – “Con grande piacere comunico che, dopo un incontro avuto nella giornata odierna, Giuseppe Emanuele Cangemi ha deciso di riprendere l’attività consiliare presso il gruppo di Forza Italia, di cui è stato già componente. Si tratta, di fatto, di un ritorno a casa per un amico che ha dato e sono convinto darà ancora tanto al nostro partito”. Così in una nota il capogruppo Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio Pino Simeone. Cangemi sedeva nel Misto, ed è uno dei due consiglieri eletti nel centrodestra firmatari del cosiddetto “Patto d’Aula” con il governatore Nicola Zingaretti.

“Cangemi rappresenta un punto di riferimento importante per tutta l’area liberale a Roma e nel Lazio – aggiunge -. Conosciamo tutti la sua passione per la politica e la sua predisposizione a comprendere e risolvere con pragmatismo i problemi che si presentano sul territorio. La coerenza nel suo percorso politico e la stima immutata che nei suoi confronti nutrono i cittadini, rappresentano un elemento di forza per contribuire a una sempre maggiore apertura del nostro partito alle esigenze delle nostre comunità. Come già annunciato si apre una fase nuova che certamente faciliterà il rientro di personalità fuoriuscite dal partito per motivi diversi. L’auspicio è che con Cangemi si possa rafforzare ulteriormente la presenza e la credibilità di Forza Italia a Roma – conclude Simeone – Per noi la Capitale resta centrale nel piano di rilancio del partito nella Regione Lazio e nel Paese”.

(Fonte Ansa)