Ostia, tentata rapina: turista al pronto soccorso, caccia a nordafricano

Ostia – Ha tentato di strappare lo zaino a un’anziana turista francese la quale, per resistere alla sua brutalità, è rovinata a terra riportando un trauma cranico. Ora è caccia al rapinatore nordafricano nascostosi nella ex colonia Vittorio Emanuele III.

È ricoverata in ospedale con un trauma cranico e ferite che hanno richiesto alcuni punti di sutura la turista francese di 70 anni che oggi alle ore 17.00 ha subito un tentativo di rapina in via Adolfo Cozza. La donna, ospite dell’ostello turistico, è stata avvicinata in strada da un uomo di carnagione olivastrastra e accento nordafricano che le ha tentato di strappare lo zaino. La turista ha fatto resistenza, ha urlato ed è stata buttata in terra dal malvivente.

Le urla hanno richiamato l’attenzione dei passanti e a quel punto il bandito ha desistito dal suo intento ed è fuggito all’interno dell’ex colonia facendo perdere le sue tracce.

Il personale dell’ambulanza giunto in via Cozza ha trovato la donna in una pozza di sangue per le ferite riportate alla testa. Pochi istanti dopo una pattuglia dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza, in transito in zona, ha raccolto le testimonianze e ha dato il via alla caccia all’uomo.

La donna, rimasta vigile, è stata ricoverata in codice giallo al Grassi. La prognosi al momento è riservata.