RomaOstia Half Marathon, prenotati oltre 3000 pettorali. Arrivo di fronte alla Rotonda di Ostia

Il Faro on line – Si viaggia già ad ampie falcate verso l’edizione 2020 della Huawei RomaOstia Half Marathon. L’evento, è in programma domenica 8 marzo, 46esima edizione che cadrà proprio nel giorno della festa della donna.

La mezza maratona più partecipata ed amata d’Italia, organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani GSBRun in partnership con RCS Sports & Events dal 2018, l’unica in Italia insignita della Gold Label della IAAF, sta già tirando le prime somme per quel che concerne il numero dei partecipanti.

Lo scorso 12 settembre si è chiuso il primo step delle iscrizioni, quello che consentiva di acquistare il pettorale a 25 Euro. Le prenotazioni hanno già superato abbondantemente le 3000 unità, in leggera crescita rispetto allo scorso anno. Gli organizzatori lasciano trapelare ottimismo sulla possibilità che vengano superati i 10200 runners che si presentarono ai nastri di partenza nell’edizione dello scorso marzo.

Le quote di iscrizione saranno le seguenti:

da oggi al 21 novembre 2019: 30 Euro;

dal 22 novembre 2019 al 30 gennaio 2020: 33 Euro;

dal 31 gennaio 2020 al 26 febbraio 2020 37 Euro.

Variazione Del Percorso: Un’ importante novità è stata studiata dagli organizzatori per l’edizione 2020. Il percorso sarà leggermente modificato rispetto agli ultimi anni. Sarà allungata la parte iniziale all’interno del quartiere Eur, il traguardo sarà posto proprio in prossimità della rotonda di Ostia, al termine della via Cristoforo Colombo, eliminando il breve tratto in andata e ritorno che gli atleti percorrevano sul Lungomare di Ostia, tutto questo per renderlo ancor più veloce e scorrevole evitando quell’unico cambio di direzione.

Partenza A Onde: Anche nel 2020 gli organizzatori confermano la partenza ad onde: i partecipanti saranno schierati nelle varie griglie in base ai tempi dichiarati, realizzati sulla distanza di mezza maratona nel 2018-2019-2020 e controllati scrupolosamente.