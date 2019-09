Una nuova preside all’Istituto Comprensivo Ladispoli 1

Ladispoli – Nell’Istituto Comprensivo di via Castellammare di Stabia l’anno scolastico si è aperto con la presentazione e il saluto della nuova preside, Enrica Caliendo. La dirigente è stata accompagnata dalla collaboratrice vicaria Dott.ssa Emanuela Sierri. Presenti, per l’amministrazione comunale, l’assessore alla pubblica istruzione Lucia Cordeschi e l’assessore al commercio e attività produttive Francesca Lazzeri.

“I piccoli alunni di nuova iscrizione, spiega la docente Miceli, sono stati accolti e accompagnati nelle loro classi dai ragazzi delle classi uscenti di quinta: un momento emozionante che i bambini hanno condiviso alla presenza dei loro nuovi insegnanti. Riteniamo, infatti, che quello dell’accoglienza sia un momento fondamentale sia per l’inserimento di nuovi alunni che per la prima volta fanno il loro ingresso nella scuola, che per quelli già frequentanti. In tutti i Plessi, docenti e alunni delle classi coinvolte hanno preparato vari laboratori, in cui si sono condivise interessanti esperienze didattico-culturali e realizzati lavori artistici e creativi. Un primo incontro, dunque, atto a favorire l’integrazione, la conoscenza, ‘lo stare bene insieme’ fra insegnanti e compagni nuovi per esplorare gli spazi e l’ambiente circostante ma anche per condividere riflessioni, pratiche e modalità di lavoro proposte per questo nuovo anno scolastico”.

“Nonostante i forti tagli alla scuola pubblica – aggiunge la docente – l’offerta formativa per i nostri alunni sarà ricca di attività, proposte e strategie educative. L’obiettivo è di mettere in campo un lavoro di sinergie atto a favorire la cooperazione fra scuola e genitori e caratterizzare l’educazione come partecipazione intelligente , fatta di abitudini, modi e regole da condividere per crescere insieme”.

(Il Faro online)