Atletica paralimpica, raduno tecnico pre-Mondiale a Roma

Il Faro on line – Sabato 21 e domenica 22 settembre Roma ospiterà un raduno tecnico di valutazione della Nazionale italiana di atletica paralimpica in avvicinamento ai Mondiali di Dubai di novembre.

Il Centro di Preparazione Paralimpica accoglierà 18 atleti tra corridori, saltatori e lanciatori nell’ambito delle attività di monitoraggio in vista del più importante appuntamento agonistico dell’anno per l’Italia.

Il raduno sarà coordinato dal direttore tecnico nazionale Vincenzo Duminuco e dai tecnici di specialità Mario Poletti, Michele Gionfriddo, Alessandro Kuris, Nadia Checchini e Francesco La Versa.

Nella giornata di sabato, in previsione delle selezioni finali per la composizione della delegazione per Dubai, 11 atleti di velocità e mezzofondo saranno in gara a Rieti in occasione dei Campionati Regionali Allievi e Cadetti, mentre il lanciatore paralimpico Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure) sarà impegnato nei Campionati Regionali Pentathlon Lanci Master di FIDAL Lazio.

I Mondiali Paralimpici di atletica leggera si svolgeranno a Dubai dal 7 al 15 novembre. Nella capitale degli Emirati Arabi Uniti saranno presenti 1400 atleti di 100 paesi.

Foto : Mantovani