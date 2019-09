Pro Loco e associazioni unite per ripulire le strade di Fregene e Maccarese

Fiumicino – “La Pro Loco Fregene-Maccarese – si legge in una nota diffusa dalla stessa – e il Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord – FL5 Civitavecchia Roma-Maccarese e Palidoro, al quale va il nostro più sentito ringraziamento per il sostegno concreto all’iniziativa ‘Puliamo il Mondo 2019’, confermano i due appuntamenti a Maccarese e Fregene“.

“A Maccarese l’appuntamento è sabato 21 settembre dalle ore 10.30 alle 12.30, presso l’uscita secondaria della Stazione ferroviaria lungo Viale dei Tre Denari. A Fregene, invece, l’appuntamento di domenica 22 settembre dalle ore 10.30 alle 12.30 è doppio: lungo il tratto di Viale della Pineta compreso tra viale Castellammare e Via Portovenere (punto di ritrovo, InfoPoint della Pro Loco in Viale della Pineta angolo Via Sestri Levante) e nelle strade antistanti il Plesso scolastico San Giusto (punto di ritrovo, Via Marotta nel tratto tra Via Portovenere e Via Fertilia)”.

“Venite attrezzati se vi è possibile. Consigliati guanti da giardino, rastrello e pala. Noi avremo un numero di kit limitato da distribuire tra adulti e bambini e forniremo attrezzatura per la pulizia gentilmente offerte da Edilizia Silvestri, sempre attenta a sostenere iniziative sul territorio e del territorio. Grazie!”, concludono.

(Il Faro online)