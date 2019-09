Latina, nuovi interventi di disinfestazione contro le zanzare: ecco il calendario

Latina – Il Comune di Latina informa i cittadini che tra il 23 e il 27 settembre verrà effettuato un nuovo ciclo di trattamenti adulticidi contro le zanzare. Gli interventi si terranno come sempre in orario notturno, dalle ore 24.00 alle ore 5.00, secondo il seguente calendario:

23 settembre 2019

Settore 1: territorio comunale compreso tra Corso Matteotti – Strada Epitaffio – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina.

24 settembre 2019

Settore 2: territorio comunale compreso tra Corso Matteotti – Strada Epitaffio – Via Diaz – Via Medaglie d’Oro – Via Cesare Augusto – Via Don Torello – SR 156.

25 settembre 2019

Settore 3: territorio comunale compreso tra Via Emanuele Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina – Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre Sant’Agostino – Via del Lido.

26 settembre 2019

Settore 4: territorio comunale compreso tra Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre Sant’Agostino – Via del Lido – Via Diaz – Via Medaglie d’Oro – Via Cesare Augusto – Via Don Torello – SR 156.

27 settembre 2019

Settore 5 (Borghi e quartieri): Latina Scalo – Borgo Carso – Borgo Podgora – Tor Tre Ponti – Chiesuola – Borgo Piave – Borgo Santa Maria – Borgo Bainsizza – Borgo Montello – Borgo Faiti – Borgo San Michele – Borgo Isonzo – Borgo Sabotino – Borgo Grappa – Quartieri Q4 e Q5 – Latina mare.

Durante il trattamento la popolazione è invitata ad adottare le seguenti precauzioni:

non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze, alimenti e indumenti;

chiudere porte e finestre;

tenere in casa gli animali domestici;

svuotare i sottovasi delle piante.

In caso di pioggia l’intervento sarà rinviato a nuova data.

(Il Faro online)