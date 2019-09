Lo “Sportello Lavoro” apre a Ladispoli

Ladispoli – L’amministrazione comunale informa che prende avvio la collaborazione fra il Comune di Ladispoli e Umana per un obiettivo comune: creare sinergie di sviluppo dell’occupazione; aumentare le competenze professionali; essere sempre più vicini ai cittadini e agli imprenditori.

“La grave crisi economica ed occupazionale che ha colpito il territorio è un fenomeno che deve essere guardato con molta attenzione – spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio ed Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – Il Comune, quale ente pubblico di prossimità, nella condizione di primo destinatario di aspettative importanti sotto il profilo dell’occupazione è chiamato a fare la propria parte”.

“Ed è in questa ottica che abbiamo voluto attivare in città uno ‘Sportello Lavoro’, un servizio innovativo che contribuirà a dare una risposta concreta e gratuita ai giovani che cercano il primo impiego, ai disoccupati e inoccupati, alle imprese e alle famiglie che chiedono un aiuto per l’assistenza ai loro cari”, prosegue Lazzeri.

In collaborazione con Umana (Agenzia per il Lavoro che conta 130 filiali operative in tutto il territorio nazionale e che impiega mediamente ogni giorno oltre 23 mila persone), l’Amministrazione Comunale presenterà lo “Sportello Lavoro” il 25 settembre alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare, in Piazza Falcone 1. Lo Sportello sarà aperto al pubblico dal 27 settembre, ogni venerdì, dalle 9 alle 13.

(Il Faro online)