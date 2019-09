Ostia Antica, arrivano le Giornate Europee del Patrimonio

Ostia – Sabato 21 e domenica 22 settembre tornano, anche al Parco archeologico di Ostia Antica, le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019), col tema “Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento”. E come poteva non aderirvi il Parco archeologico di Ostia Antica, che è uno dei siti più importanti al mondo? Sono tante le iniziative organizzate per le giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre e rivolte proprio a tutti: dalle visite guidate ai laboratori per i più piccoli.

Ogni anno, le Giornate Europee del Patrimonio offrono a più di 20 milioni di persone una rara opportunità di accesso a migliaia di siti e a eventi unici. Durante le giornate europee del patrimonio si aprono le porte di migliaia di monumenti e siti (alcuni dei quali di solito chiusi al pubblico), consentendo al pubblico di effettuare visite gratuite, di conoscere il proprio patrimonio culturale comune e di partecipare attivamente alla salvaguardia del patrimonio culturale dell’Europa per le generazioni presenti e future.

Si tratta dell’evento culturale partecipativo di maggiore portata in Europa. L’iniziativa è stata lanciata nel 1985 dal Consiglio d’Europa e nel 1999 è diventata un’azione comune in collaborazione con l’Unione europea.