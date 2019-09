Scempio ad Aranova, strade trasformate in discariche abusive

Fiumicino – “Ad Aranova ci sono cumuli di rifiuti che restano sotto il sole cocente per settimane intere. Sotto il ponte, in via Pompeati Luchini, sacchi pieni di rifiuti vengono abbandonati praticamente ovunque”, si legge in una nota diffusa da Emilio Erriu, vice presidente del Comitato “Patto per Torrimpietra”.

“E’ questa – prosegue – un’area che, nonostante le ripetute segnalazioni, in questi anni è sempre stata nel mirino dell’inciviltà. La colpa della presenza dei rifiuti, infatti, non può ricadere sulle istituzioni, non sono loro che li gettano in strada, ma gli ‘incivili’. Per contrastare l’abbandono di rifiuti in strada l’amministrazione dovrebbe istallare telecamere, per cercare di individuare gli autori e procedere quindi alle sanzioni e al sequestro del mezzo. L’istituzione di un nucleo di guardie ecologiche volontarie comunali per il potenziamento della vigilanza potrebbe essere una soluzione? Invitiamo l’Amministrazione a prendere gli opportuni provvedimenti per risolvere questo grave problema”.

(Il Faro online)