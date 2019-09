Il Faro on line – Lo anticipa in qualche modo direttamente la Fidal. Sul sito ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera la nota: “Il controllo eseguito in data odierna ha confermato la situazione clinica. Pertanto, Marcell Jacobs si sottoporrà a cure medica fino al 20 settembre”. Una buonissima notizia per il mondo dell’atletica azzurra in partenza per Doha e proprio in riferimento al prossimo evento dell’anno. Ecco il prosieguo della news: “Lo sprinter delle Fiamme Oro è convocato per Doha nei 100 metri e con la staffetta 4×100”.

E poi gli occhi degli appassionati si spostano sui social. Ed ecco direttamente Marcell ad annunciare la sfida del secolo, per tutto il mondo italiano dell’atletica. Sul suo profilo ufficiale di Facebook si indica: “Are you ready ?”. E sotto una foto. Che è già notizia lei stessa. Tutto pronto allora per l’incontro – scontro con il suo amico e compagno di squadra Filippo Tortu. Il 28 settembre si ritroveranno entrambi sui blocchi dei 100 metri nella Penisola Arabica. E Tortu conferma quanto pubblicato da Jacobs: “E dopo Ali e Foreman ecco Jacobs vs Tortu”. Si. Avverrà allora. E sono direttamente i campioni azzurri a presentarlo a tutti.

Cominciano a battere i cuori degli amanti della velocità. Sono loro i più veloci in Italia sui 100 metri. Jacobs ha strappato un grande tempo al Meeting di Savona. 10”03. A più due dal primato di Mennea e a più 4 da quello di Tortu. A Madrid nel 2018 la Freccia Gialloverde ha conquistato la storia con 9”99. E peccato che a Rieti il vento ha soffiato contro un leggendario 9”97 non convalidato. Li sta correndo i 100 metri Filippo ed è tornato anch’esso da un fastidioso infortunio. Vuole battere il recordman delle Fiamme Gialle, in carica Marcell. E Filippo vuole strabiliare, andando oltre il tempo fatto a Madrid. E in staffetta correranno tutti e due nella 4×100 maschile. Aspettative a mille allora. Chi vincerà ?

