“World Clean Up Day 2019”, residenti all’opera per ripulire Parco Leonardo

Fiumicino – Ben 157 Paesi, 18 milioni di persone ed 88.500 tonnellate di rifiuti raccolti: questi i numeri della prima edizione del “Worl Clean Up Day“, l’iniziativa mondiale che sabato 21 settembre 2019 unirà, per il secondo anno, gente da ogni parte del Pianeta con l’obiettivo comune di ripulirlo.

Una mobilitazione civica globale, che trae spunto da un’iniziativa partita in Estonia nel 2008 con la Ong Let’s Do It, alla quale chiunque potrà partecipare: dal singolo cittadino, alle Amministrazioni, alle associazioni ed ogni persona che è mossa dal rispetto verso Madre Natura e l’Ambiente.

Con l’equivalente spirito positivo, il Comitato di Quartiere, a Parco Leonardo, lancia l’appello alla mobilitazione, invitando tutti i residenti a prendere parte in modo attivo all’iniziativa, abbandonando le lamentele da social e contribuendo personalmente alla pulizia del posto in cui vivono: infondo, unendo le forze si possono ottenere grandi risultati…

In un unico giorno, quindi, milioni di persone contribuiranno, seppur dai posti più lontani del pianeta fino ad arrivare anche a Parco Leonardo, a compiere la migliore azione civile possibile, per creare dei cambiamenti immediatamente visibili, ma anche per diffondere ed acquisire una maggiore consapevolezza su quanto le scelte influiscano sul futuro del Pianeta e sulla sua vivibilità.

“L’iniziativa è semplice – spiega Daniele Aremi, esponente del Comitato – partecipiamo ad un evento mondiale, riqualificando insieme ai cittadini tre punti simbolo di Parco Leonardo: il Parco delle Idee a Pleiadi, ritrovo di molti bambini e nonni; così come il Parco del Perugino che, se tenuto bene, riqualificato ed amato dai residenti, può diventare il fiore occhiello; la zona pedonale ad Athena, nella quale l’inciviltà della gente è all’ordine del giorno e le discariche illecite sono un problema”.

Tre punti di incontro

– Parco del Perugino;

– Parco delle Idee (Pleiadi);

– Athena (zona pedonale);

L’orario previsto è dalle ore 9 e per tutta la mattinata.

(Il Faro online)