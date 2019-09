Al Castello di Santa Severa Elena De Curtis racconta suo nonno Totò

Santa Marinella – Il 21 settembre dalle ore 19.30, nella Sala Nostromo del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, gestito da Laziocrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, si svolgerà la V Tappa dell’International Tour Film Festival organizzata dalle Associazioni Culturali Santa Marinella Viva ed Archeotheatron in collaborazione con la Civitafilm Commission.

La tappa è dedicata ad uno dei più grandi artisti italiani del panorama cinematografico, il Principe Antonio De Curtis in arte Totò. Un omaggio all’uomo Totò, attraverso la Poesia, con la presentazione del libro “Il Principe Poeta” curato dalla nipote Elena Anticoli De Curtis in collaborazione con Virginia Falconetti che presenzieranno all’evento. Il libro propone una raccolta completa, con cinque inediti, rilanciando e riscoprendo le poesie e le liriche di Totò, riprese da documentazione originale. Totò, “l’uomo oltre la maschera”, così è stato definito, un uomo con una sensibilità e una nobiltà d’animo elevate e una poesia morale, che nasce e parla al cuore degli uomini.

All’evento partecipano Renato Scatà critico cinematografico, l’attore Agostino De Angelis che interpreterà delle letture, l’ Associazione Culturale Le Voci e l’accompagnamento musicale dell’Associazione Lituus con la voce di Alessandro Pitone. Un Festival itinerante che ha come obiettivo anche quello di valorizzare e riscoprire l’immenso patrimonio culturale cinematografico di Santa Marinella e Santa Severa dove in quegli anni vivevano i più grandi artisti italiani ed internazionali del cinema come Roberto Rossellini, Ingrid Bergman, Federico Fellini, Alberto Sordi, Gregory Peck, Rock Hudson e molti altri.

(Il Faro online)