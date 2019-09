Anzio, Aurigemma: “Zingaretti dia garanzie sul mantenimento dell’ospedale”

Anzio – “Ieri mattina, alla presenza dei sindaci di Anzio e Nettuno, di numerosi assessori e consiglieri comunali, si è svolta la commissione regionale sanità, da me richiesta per affrontare le problematiche inerenti alla mancanza di pediatri all’ospedale del litorale”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Lazio Antonello Aurigemma, membro della Commissione sanità, che in una nota aggiunge: “Purtroppo abbiamo constatato che alle numerose richieste di chiarimenti avanzate dai componenti della commissione, il direttore generale della Asl Rm6 non è stato in grado di fornire risposte concrete in merito alla tempistica dei bandi per l’assunzione di medici, né tantomeno una pianificazione e programmazione precisa sul personale mancante al nosocomio”.

“Per questo motivo scriverò direttamente all’assessore per avere risposte definitive sul futuro della struttura sanitaria di Anzio, che abbraccia un territorio di oltre 100mila abitanti, e per comprendere le reali intenzioni del presidente Zingaretti al fine di garantire la piena operatività dell’ospedale”, conclude Aurigemma.

De Angelis: “Attendiamo risposte concrete”

“Ancora una volta, ier mattina, in audizione alla Regione Lazio, abbiamo evidenziato, con forza, alla presenza del Direttore Generale dell’Asl Roma6, le innumerevoli problematiche dell’Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno: dal rischio della chiusura di Pediatria e del Pronto Soccorso pediatrico, alle criticità di personale ed apparecchiature in tutti i Reparti”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis che, insieme al Sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola ed al Direttore Generale dell’Asl Roma6, Narciso Mostarda, è intervenuto, in audizione, ai lavori della VII Commissione Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria e Welfare della Regione Lazio.

“Abbiamo, inoltre, documentato e relazionato sull’ultimo Ordine del Giorno, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Anzio e su tutte le istanze inviate, dal sottoscritto, all’Asl, alla Regione ed alla Conferenza dei Sindaci sulla Sanità, per evitare il depauperamento del nostro Ospedale e per tutelare il diritto alla salute della cittadinanza. Nei prossimi giorni, sempre alla presenza del Direttore Generale del nostro distretto, si terrà un Consiglio Comunale congiunto Anzio-Nettuno ed una seconda audizione in Regione sulla vicenda”, ha proseguito De Angelis.

“Vista la situazione drammatica, nella quale versa il Riuniti, insieme al Sindaco Coppola, abbiamo chiesto l’istituzione di un tavolo permanente per fronteggiare quella che, per Anzio e Nettuno, sta diventando una vera e propria emergenza sanitaria – ha concluso il Sindaco -. Ringrazio i Consiglieri Regionali presenti in Audizione, di tutti gli schieramenti politici, che si stanno adoperando a difesa dell’Ospedale”.

Per il Comune di Anzio sono intervenuti ai lavori anche l’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi, Eugenio Ruggiero, il Presidente del Consiglio Comunale, Giusy Piccolo ed i Consiglieri Comunali Maria Teresa Russo, Federica De Angelis e Roberta Cafà.

(Il Faro online)