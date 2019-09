Borgo San Martino, domani alle 16 la presentazione della squadra al centro rurale

Cerveteri – Il Borgo San Martino si presenta a tifosi e cittadinanza, sabato a partite delle 16 nel centro delle frazione verranno offerti panini e bevande e sarà un occasione per conoscere la squadra giallonera in procinto di inziare l’avventura in Prima categoria.

“Come da tradizione ci teniamo a invitare i residenti di Borgo San Martino a partecipare all’evento perchè questa è la loro squadra – dice Lupi – devono essere fieri e orgogliosi di questi colori, e noi altrettanto di loro che invitiamo a seguirci nelle gare interne ad Aranova. Tra poco di due settimane comincerà la stagione e noi siamo pronti a disputarla con grandi motivazioni e ambizioni alte. L’obiettivo ormai noto è quello di salire in Promozione, e ci dobbiamo provare perché i mezzi per fare bene ci sono tutti. Sta ai ragazzi dimostrare il valore e scendere in campo ogni domenica con la testa e le gambe. In qualità di presidente, insieme ad uno staff di qualità, credo che abbiamo fatto una squadra di alta classifica. Il campo ci dirà di che pasta siamo fatti”.

(Il Faro on line)