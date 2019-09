Estate a Minturno, ecco il bilancio di Confcommercio e Comune

Minturno – “Quella appena terminata è stata una stagione fantastica.” Inizia così il bilancio dell’estate minturnese tracciato da Tonino Lungo, presidente del consorzio “Minturno da scoprire.”

Un’estate che ha visto il Consorzio impegnato in molti eventi, primo tra tutti la kermesse enogastronomica Min Turn Eat, andando ad riscoprire un’altra area del territorio. Un impegno che ha visto sempre una corretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con un unico obiettivo il rilancio del turismo.

Dello stesso parere anche il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli che l’ha definita “una splendida estate ricca di eventi e novità”, che terminerà con l’evento di stasera: “Note di fine estate a Scauri Vecchia”, con la partecipazione straordinaria di Filippo Merola e del duo Andrea Taddeo e Sara Williams.

Una serata, ha fatto sapere il Primo cittadino, organizzata in collaborazione con il Consorzio Minturno da Scoprire e che vedrà esibirsi dei nostri giovani concittadini. Una simpatica occasione per incontrarsi e divertirsi ancora sotto le stelle.”

“L’azione sinergica tra Consorzio e Comune – ha sottolineato l’Assessore alle Attività Produttive, Elisa Venturo – ha consentito di organizzare, in poco tempo, un evento musicale di livello, indirizzato a giovani e non per salutare con divertimento e felicità la fine dell’estate nell’antico rione di Scauri.”

“Si conclude nel migliore dei modi un’estate ricca di eventi e di possibilità di svago sul nostro litorale. Un territorio che ha tutte le potenzialità per poter destagionalizzare l’offerta turistica, sia nel periodo primaverile, che nel mese di settembre” ha concluso il delegato al Turismo Giuseppe Pensiero.

(Il Faro on line)