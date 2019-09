Sabaudia – Festa in casa Fiamme Gialle presso gli Impianti Sportivi del III Nucleo Atleti in riva al lago di Paola di Sabaudia.

Insieme al Personale della Caserma, ai famigliari e agli amici dei tesserati gialloverdi, è stata festeggiata la Sezione Giovanile di canoa che, quest’anno, è stata capace di vincere la classifica nazionale a punti del circuito Canoagiovani.

Nella fase finale disputata a Caldonazzo (TN) dal 30 agosto al 1 settembre, i baby canoisti allenati da Stefano Pacchiarini e Alessandro Mastracci, hanno sbaragliato la concorrenza conquistando 22 medaglie, 10 d’oro, 8 d’argento e 4 di bronzo, ottenendo, così, punti preziosi per la classifica finale.

Dopo oltre 8 anni le Fiamme Gialle sono tornate sul tetto d’Italia e lo hanno fatto totalizzando la bellezza di 3338 punti contro i 3025 della Canoa San Giorgio seconda classificata.

A fare gli onori di casa il Comandante del III Nucleo Atleti, Danilo Cassoni che nel suo intervento ha ricordato come i risultati ottenuti quest’anno, sono il frutto del costante impegno che ogni giorno lo staff gialloverde mette a disposizione dei giovani. Ha sottolineato come quest’anno con il Campus estivo di Barrea (AQ), è stata data l’opportunità, a tutti i baby canoisti, di allenarsi in un contesto diverso, immersi nella natura e in un ambiente familiare. In conclusione ha ricordato come tutte queste iniziative e il lavoro di squadra tra Fiamme Gialle e le famiglie degli atleti, sono il frutto dei successi delle Sezioni Giovanili gialloverdi.

Gli fa eco il Capo Sezione Canoa, Giuseppe Scalco che nel suo intervento ha ricordato i numerosi successi conquistati dai canoisti gialloverdi come la qualificazione olimpica ottenuta dal K2 di Samuele Burgo e Luca Beccaro, i 13 titoli italiani conquistati tra le categorie Ragazzi, Junior, Under 23 e Senior e la partecipazione della giovane Giulia Grego alla gara internazionale Olympic Hopes Sprint 2019, disputata a Bratislava (SVK) dal 13 al 15 settembre. Inoltre ha ringraziato lo staff tecnico e tutto il Personale della Caserma per il lavoro svolto dietro le quinte, fondamentale per i successi ottenuti.

Questi i nomi degli “attori principali” che hanno contribuito a vincere la classifica Nazionale di CanoaGiovani: Mastracci Lorenzo, Campo Kevin, Arci Luca, Vincenzi Lorenzo, Rizzi Giorgia, Lombardo Jacopo, Mattia Francesca, Pannozzi Ilenia, Franzin Irene, Lauretti Ginevra, Checchia Emanuele, Nardoni Alessandro, Tiberia Elisa, Negossi Gioia, Ceppo Cristian, Monetti Walter, Baldi Sara, Mastracci Dalila, Di Girolamo Carlo, Marocchini Christian, Santini Joshua, Spiroux Mauro, Oliva Elisabetta, Gioia Federica, Monti Claudia, Della Marca Benedetta, Pannozzo Asia Maria, Pines Elisa, Zomparelli Giulia, Sacchi Manuele, Allegri Matteo, Tonini Matteo, Cipolla Flavio, Lombardo Matteo, Pagliaroli Andrea, Singh Komaldeep e Favaretto Simone.

(Il Faro on line)