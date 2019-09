Gemellaggio con Singen, a Pomezia in visita una delegazione tedesca

Pomezia – E’ attesa per sabato prossimo la delegazione istituzionale della Città di Singen, gemellata con Pomezia dal 1974, per la celebrazione del 45° anniversario dell’accordo.

Il Sindaco Adriano Zuccalà incontrerà il Sindaco di Singen Bernd Hausler in aula consiliare alle ore 9.00 per un saluto istituzionale dei rappresentanti delle due Città. Alle 10.30 le delegazioni si sposteranno al cimitero germanico per rendere omaggio ai caduti tedeschi della seconda guerra mondiale.

„Accogliamo con gioia i nostri amici di Singen – dichiara il Primo Cittadino –. Celebriamo un’amicizia che dura da 45 anni e ci ricorda ogni anno l’importanza di creare ponti tra culture diverse e stringere alleanze che arricchiscono le comunità“.

(Il Faro online)