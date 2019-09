Gli Alphakids sulla vetta dell’ Hip Hop Awards 2019

Fiumicino – Incetta di premi per la Stratos Sport and dance Studio di Parco Leonardo all’evento organizzato dal Comune Monteargentario e dalla Proloco di Porto Santo Stefano in collaborazione con l’associazione Allegra Compagnia. E’ stata scelta una suggestiva cornice per ospitare l’Hip Hop Awards 2019, una manifestazione che celebra la danza Hip Hop mondiale in tutte le sue sfaccettature.

Nelle tre serate della quarta edizione, dal 5 al 7 settembre, si sono esibiti oltre 400 ballerini giunti da ogni parte del mondo per aggiudicarsi nella serata finale quello che a tutti gli effetti è l’Oscar dell’Hip Hop mondiale. Le squadre presentate si sono aggiudicate l’invito all’evento in base ai meriti acquisiti durante l’anno di attività mentre la giuria era composta da personaggi di fama internazionale esperti nel campo. Quest’ultima ha avuto, più che in altre edizioni, un compito arduo e importantissimo nello scegliere le migliori crew che hanno tutte presentato spettacoli e coreografie di altissimo livello.

Ma come sono andate le cose per la scuola di danza di Fiumicino? La notizia eclatante è che tutte e tre le crew presentate dalla Stratos sono passate subito in finale sbaragliando gli avversari sia italiani che stranieri; per la categoria Medium hanno stravinto i pluripremiati Alphakids, mentre per la categoria Oversize l’hanno spuntata gli esordienti Omegacrew.

Il presidente della Stratos Enrico Folegnani e la vice presidente Roberta Corradini così commentano: “Siamo soddisfattissimi per svariati motivi: primo tra tutti, abbiamo portato tre gruppi e abbiamo fatto tre podii, un grandissimo traguardo per la nostra scuola. Gli Alphakids sono campioni per il quarto anno consecutivo ma con una sostanziale differenza: i precedenti tre anni gareggiavano con la categorial Small, ma quest’anno sono passati di grado riuscendo a stravincere anche nella categoria successiva, quella Medium, quella dei ragazzi più grandi. Questo è importante dirlo a tutti perchè è importantissimo per noi”.

Primo posto meritatissimo anche per gli O-Megacrew che hanno vinto per la prima volta in una combattutissima categoria, la Megacrew, dove non ci sono limiti di età; hanno esordito con nuovissimi costumi e un’altrettanto recente coreografia messa insieme solo nel mese di luglio e parte di agosto. Un debutto splendido.

Secondo posto per gli strepitosi Gammakids, nella categoria Small, che si sono trovati con una nuova formazione, per cui una sintonia da trovare e collaudare; nonostante questo i bambini, seppur molto piccoli, sono riusciti ad arrivare sul secondo gradino del podio alla loro prima partecipazione alla manifestazione. Una vittoria completamente e meravigliosamente inaspettata per tutti.

“Quindi tutto questo ci riempie di orgoglio ancora di più” – continua la Corradini – ” ogni anno sempre di più. Tanti sono i sacrifici che facciamo e che soprattutto fanno questi ragazzi e le loro famiglie ed è giusto ricompensarli con queste immense soddisfazioni. Si pensi che tutti i ragazzi quest’estate hanno rinunciato persino alla spiaggia per potersi allenare e preparare bene per l’evento”.

Premio “Best Coreographer” per il terzo anno consecutivo ad Antonio Buonavoglia, coreografo e ballerino storico della Stratos. Buonavoglia ha anche vinto la sua gara, la Battle di Popping, un meritatissimo primo posto.

“Siamo strafelici e estremamente fieri di lui e di averlo come insegnante”- commenta il Presidente Folegnani”- “senza di lui non ci sarebbe tutto questo, è un grande Antonio e ed bello che abbia personalmente raggiunto questi traguardi vincendo il suo terzo Oscar come miglior coreografo. E’ un ballerino pazzesco pieno di estro e creatività”.

Passando agli assoli, straordinario quello di Filippo Castro, piccola promessa dell’Hip Hop, che specializzandosi nella categoria Battle Hip Hop (senza limiti di età), ha ballato battendosi contro il campione Dudu. Un bellissimo secondo posto per lui e le congratulazioni con un emozionante abbraccio da parte del campione in carica.

Secondo posto anche per Leonardo Marmolejos nel Mixed Style under 14 e per Cristian Chiavetta nel Mixed Style over 14 che hanno ballato al loro meglio con tanta energia e decisione riuscendo a strappare questo bellissimo risultato.

Degno di nota infine l’esploit in finale di serata per l’intera Alphafamily che ha dato il meglio di sè in una performance con il grande ballerino di Hip Hop americano Jaja. Per questi ragazzi un unico obiettivo sempre: tanto divertimento e grinta da vendere.

Appuntamento, quindi, al prossimo anno o meglio ancora al prossimo evento, ovvero la vicinissima finale mondiale Hip Hop Unite 2019 dal 17 al 19 Ottobre in Olanda dove seguiremo sia i piccoli Gammakids che rappresenteranno l’Italia nella categoria SmallCrew “Cadet”, che i grandiosi Alphakids e i sorprendenti O-Megacrew nelle rispettive categorie. Sarà possibile seguire l’evento in streaming.

Una piccola anticipazione: alla manifestazione sul Monte Argentario non hanno partecipato gli Alphacode, altra crew targata Stratos e campioni nella categoria Medium lo scorso anno, perchè impegnati in prossimi appuntamenti televisivi. Pare infatti che i ragazzi si stessero preparando per registrare a Milano una puntata del talent show televisivo Italian’s Got Talent. “Stay tuned always”.

Quindi una grande squadra e una grande famiglia quella della Stratos di Fiumicino che continua il suo percorso nell’Hip Hop collezionando sempre più premi, meriti e soddisfazioni, facendo crescere in un ambiente sicuro ed educativo questi ragazzi proiettandoli verso un futuro pieno di passioni ed esperienze positive.

(Il Faro online)