Latina, la denuncia della Lega: “Pozzetti per le fogne come fioriere, l’amministrazione rimedi subito a questo scempio”

Latina – “Lo scempio dei pozzetti per fognature utilizzati a corredo dell’arredo urbano nella nuova Zona 30 voluta dall’amministrazione Coletta, ci spinge nostro malgrado ad intervenire sul tema più generale del decoro urbano a Latina”.

Lo dichiarano in una nota il Coordinatore Comunale di Latina, Armando Valiani, e i Consiglieri Comunali, Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta. “Una città di Fondazione, che merita ben altro rispetto a quello che i nostri amministratori sono stati in grado di offrire alla nostra comunità in questi tre anni di governo segnati da inciampi ed errori clamorosi come ad esempio i pomodori coltivati nelle fioriere della Ztl in piazza del Popolo.

‘Abituati al bello’, questo uno degli slogan della campagna elettorale del sindaco Coletta che in questi tre anni ci ha lasciato in balia di strade rattoppate alla meno peggio, sia dopo le piogge, sia dopo una campagna di posa in opera della fibra ottica per la quale nessuno, almeno inzialmente si era preoccupato di attivare una convenzione per il ripristino delle sedi stradali coinvolte.

A questo potremmo aggiungere le scuole aperte a singhiozzo con lavori eseguiti nelle modalità e nei tempi che hanno creato maggior disagio a studenti e famiglie, cassonetti dei rifiuti traboccanti di immondizia e un decoro urbano tutt’altro che all’altezza delle promesse fatte in campagna elettorale.

Latina merita di meglio e di più, fosse anche una classe di amministratori che abbia a cuore la sua storia e la sua peculiarità di città di fondazione che merita rispetto e attenzione, anche nella scelta dei materiali utilizzati per gli interventi di viabilità che incidono sul decoro urbano.

Chiediamo pertanto a questa amministrazione di rimuovere lo scempio che è sotto gli occhi di tutti e di prestare in futuro più attenzione a quanto viene sbandierato ai quattro venti come scelta di civiltà e che invece si rivela un vero e proprio boomerang in termini di immagine per Latina e i suoi cittadini”.