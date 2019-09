Un’eccellenza del litorale romano tra i grandi chef stellati. E’ l’Hotel Tiber di Fiumicino presente al “Taste of Roma 2019”, il festival della cucina italiana in corso di svolgimento nei giardini dell’Auditorium Parco della Musica.

Tra piatti gourmet e una rinomata scelta di vini e cocktail, il Tiber di Fiumicino si propone alla platea della Capitale proprio nella sua veste di hotel a quattro stelle, offrendo ai visitatori del festival un piatto finger ideato dallo chef del ristorante “Tiber Roof 41°”, Agostino Valente: un crackers salato con prosciutto di ricciola con sali bilanciati ed erbe aromatiche. A coronare il piatto fichi in osmosi e un gel di melone e un pizzico di sale rosa dell’Himalaya. Un mix di sapori pronto a stupire il palato.

di 13 Galleria fotografica Hotel Tiber a Tast of Roma 2019









Dalle 19 alla mezzanotte di venerdì 20 settembre, e per tutto il weekend (dalle 12 alle 17 e dalle 19 alla mezzanotte di sabato 21 e domenica 22 settembre), il personale dell’Hotel Tiber e pronto ad accogliere turisti e cittadini per far vivere, in questo angolo della Capitale, un momento di quiete nell’area relax allestita tra i giardini e le fontane dell’Auditorium con tanto di cuffie per ascoltare musica, un sound creato appositamente dall’Hotel Tiber per i suoi ospiti.

Lo stesso relax che si può vivere nel Tiber di Fiumicino, una struttura all’avanguardia e senza barriere architettoniche situata nel centro della città costiera, che grazie all’impegno delle sorelle Tramontano è divenuto un albergo di rilievo non solo a livello territoriale, ma anche nel panorama internazionale. Un palazzo moderno che dispone di 64 camere, 7 sale meeting; rooftop, ristorante e piscina con vista; parcheggio privato coperto, bar e caffetteria.

Transfer, servizio in camera, servizio baby sitter, lavanderia, pulizie giornaliere, sono solo alcuni dei servizi offerti dall’albergo a quattro stelle che affaccia sul Porto Canale. Distante appena 3 chilometri dall’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci”, il Tiber è il luogo ideale per congressi e riunioni. La struttura, infatti, dispone di ambienti per tutte le esigenze di lavoro.