Nuoto Paralimpico, Antonio Fantin ospite a Tagadà

Il Faro on line – Reduce dal trionfo azzurro ai Mondiali di Nuoto Paralimpico conclusi domenica a Londra, Antonio Fantin sarà ospite nel pomeriggio alle ore15.00 circa della trasmissione Tagadà negli studi televisivi di LA7.

Il giovane campione di Latisana, 18 anni compiuti lo scorso 3 agosto, ha contribuito in modo decisivo al trionfo dell’Italia nel medagliere dei Campionati del Mondo, un risultato storico per la nostra Nazionale che ha portato a casa 50 podi con 20 ori, 18 argenti e 12 bronzi.

Nella piscina del London Aquatics Center Fantin ha vinto sei medaglie, tre individuali e tre in staffetta: il giovane friuliano ha esordito nella prima giornata mettendosi al collo l’oro nei 400 stile libero con il nuovo record italiano della categoria S6 (5’00”67); a livello individuale Fantin ha poi portato a casa le medaglie d’argento nei 100 e nei 50 stile libero, in quest’ultimo caso facendo anche segnare il record europeo in 29”92.

Tre i podi conquistati dall’azzurro in staffetta: oro e record mondiale con la 4×100 stile libero, medaglie d’argento invece con la 4×50 mixed mista e con la 4×50 stile libero con record europeo.

Foto : Augusto Bizzi