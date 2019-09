Ostia , arriva un nuovo supermercato Todis da 35 posti di lavoro

Ostia – Ben 35 posti di lavoro per un nuovo supermercato Todis da 500 metri quadrati di superficie: servizi di vendita in una location che trova una sua nuova identità. Il Todis, infatti, è stato realizzato nell’ex sede del Giudice di Pace, in via Costanzo Casana 117/119.

Ultimi ritocchi alle attrezzature e sistemazione metodica dei prodotti negli scaffali nel nuovo punto vendita Todis che si trova nella palazzina ad angolo tra via Carlo Bosio e via Costanzo Casana. In occasione dei venti anni dalla nascita della catena di grande distribuzione italiana, la famiglia Capobianco ha aperto il suo settimo supermercato a marchio Todis del litorale romano: questo nuovo market si aggiunge ai due dell’Infernetto, a quelli di Acilia via del Poggio, di via di Macchia Palocco, di via Albizzati e a quello già attivo a Ostia.

Anche il nuovo Todis proporrà alla clientela sia i prodotti confezionati che i freschi di macelleria, ortofrutta e gastronomia. Come da formula ormai consolidata, ci saranno non solo articoli brandizzati Todis o esclusivi ma per molte categorie saranno inseriti anche marchi più noti e richiesti come Barilla, Ferrero, Coca Cola e altri. Il punto vendita di via Casana, inoltre, proporrà una nuova formula da asporto serale: la pizza alla pala che sta riscuotendo notevoli consensi negli altri due Todis in cui è già prodotta.

A occuparsi della organizzazione del nuovo punto vendita è Massimiliano Tamiano, attento ispettore alla vendite del gruppo. “Oltre al valore di servizio nei confronti della clientela, fedele al marchio Todis per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo – sottolinea Tamiano – il nuovo punto vendita assume un’importanza significativa anche sotto il profilo occupazionale. In questa struttura sono impiegate 32 persone che diventeranno 35 a regime“.

L’inaugurazione del punto vendita sarà accompagnata da tre giorni di festa e di lanci promozionali a partire dal 26 settembre. Nel prossimo articolo il dettaglio delle offerte e delle iniziative.