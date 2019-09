Ostia, Masi (FdI): “Finalmente votato un atto comune sui rifiuti”

Ostia – “Un lungo lavoro di sintesi in Consiglio tra maggioranza e opposizione ha portato ieri, giovedì 19 settembre, alla votazione unanime di un documento sui rifiuti“, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Recepiti – prosegue – i nostri suggerimenti di sostituire i cassonetti nella zona di Ostia, di affrontare il problema delle utenze non domestiche e di creare occasioni di confronto con le attività produttive del territorio. Abbiamo voluto la presenza delle associazioni di categorie proprio per avere un quadro chiaro delle esigenze. Bocciata la nostra richiesta di chiarimenti al Sindaco su come intenda procedere sulle politiche sui rifiuti, segno ancora di una soggezione notevole del Municipio rispetto a Roma Capitale. Vigileremo – conclude Masi – affinché si dia dato seguito a quanto abbiamo stabilito oggi”.

(Il Faro online)