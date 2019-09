Ostiamare, prima squadra e giovanili. Un week end ricco di appuntamenti

Ostia – Sta per arrivare un weekend ricco di emozioni, con l’Ostiamare impegnata su più fronti e con più categorie.

Partiamo dalla prima squadra di Raffaele Scudieri che, dopo lo sfortunato ko casalingo con l’Arzachena, si prepara a chiudere questo mini-ciclo di sfide laziali-sarde con l’insidioso appuntamento di Sassari contro la Torres di domenica 22 settembre alle 15 (gara che seguiremo con aggiornamenti testuali sulla nostra pagina Facebook ufficiale “Ostiamare Lidocalcio”).

In attesa delle emozioni di domenica, ripercorriamo le sfide tra le due compagni risalendo al precedente più immediato, quello del 13 Febbraio 2019 quando i lidensi furono di scena proprio al “Vanni Sanna” . In quell’occasione i ragazzi dell’Ostia uscirono sconfitti di misura, a causa della rete di Sarritzu al 33′ della ripresa, dopo aver sfiorato il gol con Ferrari e con Attili, stoppato dal palo. L’ultima vittoria biancoviola, invece, risale al 19 Marzo 2017: fu un sontuoso poker per i Gabbiani, che volarono grazie alle firme di Vano, Roberti, Bellini e Belardelli.

Scendendo di categoria, questo weekend porterà anche l’importante appuntamento con la prima gara casalinga della stagione per i ragazzi della Juniores Nazionale di Claudio Tortolano. Dopo il ko per 4 a 3 nell’esordio di Anagni, l’ Under 19 cerca pronto riscatto davanti ai propri tifosi. Nella prima volta al l’Anco Marzio in stagione, in programma sabato 21 settembre alle 16, i ragazzi di Tortolano sfideranno il Flaminia Calcio.

Continuando a scendere di età, e passando alle gare domenicali, grandi emozioni in arrivo con i due appuntamenti che vedranno protagonisti Allievi 2003 e Giovanissimi 2005 nel loro debutto ufficiale in campionato. A Ostia, alle 9, i ragazzi di Valerio Paoli, l’Under 15 lidense, affronterà la Romulea nella prima sfida di questo avvincente torneo di Giovanissimi, insidiosa trasferta, sempre al medesimo orario, sul campo della Polisportiva Carso, per i ragazzi dell’Under 17 di Massimo Bonanni.

A Giovanissimi ed Allievi, a poche ore dall’esordio in campionato, un caloroso in bocca al lupo. Forza ragazzi!

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line)