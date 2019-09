Scuole dell’Infanzia a Fiumicino, apre la graduatoria di terza fascia

Fiumicino – L’Amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di 3° fascia da utilizzare per l’eventuale copertura con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, anche di durata giornaliera, di posti per Insegnante di Scuola dell’Infanzia – categoria professionale C – posizione economica C1.

Tale graduatoria sarà utilizzata solo ed esclusivamente in situazioni di emergenza, nel caso in cui non sia possibile rinvenire personale scolastico supplente mediante lo scorrimento della vigente graduatoria di 2° fascia per il conferimento di incarichi e supplenze nelle Scuole dell’Infanzia. Pertanto la graduatoria in questione si affiancherà a quella già costituita e vigente e sarà usata nei casi specificati.

Si informa, inoltre, che tale graduatoria sarà in vigore fino al termine dell’anno scolastico in corso, ovvero il 30 giugno 2020, e che i candidati idonei dovranno essere disponibili per l’eventuale chiamata in servizio dalle ore 7 per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, presso una delle seguenti strutture scolastiche:

· Il Faro incantato, in via G. Fontana 13 a Fiumicino

· L’Aquilone, in viale Danubio snc a Fiumicino

· La Giostra, in Piazza dei Tipografi 14 a Torrimpietra

· L’Arcobaleno, in via Portovenere 145 a Fregene

· Lo Scarabocchio, in via del Porto di Claudio 32 a Fiumicino

· La Scatola magica, in Viale di Focene snc a Focene

· La Coccinella, in via Varsavia 9 a Parco Leonardo

Per conoscere i requisiti per la partecipazione, le informazioni per compilare e spedire le domande e i termini di consegna delle stesse è possibile consultare l’Avviso pubblico sul sito del comune, al link: https://www.comune.fiumicino.rm.it, sezione Albo Pretorio.